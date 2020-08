Inter, Gagliardini resta: “A centrocampo i sicuri partenti sono due”. Pronto anche un rinnovo

Pesanti movimenti di mercato sono previsti anche a centrocampo per l’Inter. Sia in entrata che in uscita. Su questo fronte, ci saranno due partenze praticamente certe: Matias Vecino e Kwadwo Asamoah. Sicura la permanenza di Robertto Gagliardini, fra i giocatori più utilizzati da Conte. Mentre, come riporta Tuttosport, è pronto anche il rinnovo di Borja Valero:

“Considerato che Borja Valero rinnoverà il contratto, è facile pensare che saluteranno Matias Vecino e Kwadwo Asamoah (escluso pure dalla lista per le “finali” di Europa League da Conte)“.

(Fonte: Tuttosport)