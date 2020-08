Vecino? Ipotesi completamente nuova in Serie A: “E pare proprio che dall’Inter abbiano…”

L’Inter è molto attiva sul mercato, in entrata e in uscita. Fra coloro che potrebbero dire addio in quanto non centrali nel progetto tecnico di Antonio Conte, c’è sicuramente Matias Vecino. Che, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe finito nel mirino del Torino, che potrebbe anche proporre uno scambio con Armando Izzo, vecchio pallino dell’allenatore nerazzurro. Scrive il quotidiano:

“I nerazzurri, però, hanno fatto sapere che al momento non intendono avviare trattative per il prestito con diritto di riscatto. Semmai il giocatore sarà ceduto a titolo definitivo oppure con obbligo di riscatto. Marotta lo valuta 20-25 milioni, guarda caso la stessa cifra che il Toro ha chiesto all’Inter per Armando Izzo (…). Pare proprio che da Milano abbiano lanciato un segnale a Cairo. Del tipo: ‘Inserite Izzo nella trattativa Vecino e cominciamo a parlarne'”.

(Fonte: Tuttosport)