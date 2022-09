Pedullà: “Inter, contratti in scadenza 2023: addio Dzeko, dubbio Handa. In due rinnovano”

"Cordaz è una storia che può essere affrontata in primavera, D’Ambrosio e Darmian hanno dimostrato di essere preziosi e il prolungamento per una stagione può entrare nella logica delle cose. Dzeko è in una posizione particolare: compirà 37 anni a marzo, la scorsa estate aveva deciso di resistere a qualsiasi proposta e quel no aveva chiuso le porte a Dybala. Adesso è possibile che Edin decida di scegliere un altro calcio, più remunerativo come quello della Mls, e non sono previsti colloqui nel giro di poche settimane. Handanovic sarà un punto di domanda, ma è normale che il futuro sia Onana. L’Inter avrebbe lasciato andare Gagliardini già lo scorso agosto quando il Monza aveva fatto una proposta, viaggiamo sulla stessa lunghezza d’onda che aveva portato alla fine del rapporto con Vecino. E De Vrij? Lui pensava di rinnovare un anno fa, la situazione è rimasta stagnante con conseguenze umorali da non sottovalutare. L’Inter lo avrebbe ceduto per 15-18 milioni nell’ultima finestra di mercato e sarebbe stata plusvalenza piena. Adesso perdere il cartellino senza incassare non sarebbe una lieta novella".