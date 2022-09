Gianluca Rossi: “Cessione Inter? Per me non nel 2022. Da Marotta ho percepito questo scenario”

"Proprietà? Non credo che l'Inter cambierà proprietà nel 2022 e ho forti dubbi anche per il 2023. Alla fine, credo che si finirà con il non restituire il bond, che tra l'altro vorrebbero ridiscutere con nuova scadenza 2026. Hanno chiuso un altro accordo commerciale con Leo Vegas. Non ho l'idea di una proprietà che vuole vendere e, sinceramente, non ho percepito questo scenario da Marotta".