Pedullà – Inter, Emerson Palmieri piace ad un altro club italiano. Hakimi…

In casa Inter si attende di capire quale possa essere il destino di Hakimi: ecco quanto riferisce Alfredo Pedullà

In casa Inter si attende di capire quale possa essere il destino di Hakimi. Si parla da tempo di un forcing del PSG e un interesse del Chelsea per l'esterno ex Dortmund e Real Madrid ma, al momento, non ci sono i presupposti per una chiusura vicina.