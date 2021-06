Pedullà: “Inter, Emerson Palmieri piace ma prima c’è la questione Hakimi. Alonso…”

Il giornalista ha fatto il punto sull'italo brasiliano apprezzato dal club nerazzurro "e uomo mercato all'80%"

Emerson Palmierilo aveva chiesto Conte all'Inter. Il giocatore è stato trattenuto dal Chelsea ma non è stato impiegato da Tuchel. Per questo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà lo definisce 'uomo mercato all'80%'. Nel senso che molto probabilmente lascerà Londra. Non è ancora detto che i Blues non decidano di prolungare di un anno il suo contratto come fatto con Giroud. Ma uno tra lui e Alonso potrebbero lasciare la capitale inglese. Chilwell sembra intoccabile.