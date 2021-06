Emerson Palmieri, ora il Napoli accelera. Operazione alla Bakayoko col Chelsea

L'esterno non è solo nel mirino dell'Inter, ma lo vorrebbe anche Spalletti per la sua nuova formazione

Sulle tracce dell'esterno del Chelsea Emerson Palmieri non c'è solo l'Inter. Il nazionale italiano piace ai nerazzurri e i Blues potrebbero inserirlo nell'affare Hakimi. Ma anche il Napoli è interessato al giocatore e nelle ultime ore avrebbe accelerato nella trattativa.

Come spiega La Gazzetta dello Sport "Su Emerson Palmieri salgono le quotazioni del Napoli perché l’Inter insegue più un quinto di centrocampo che un esterno da difesa a quattro. E si sa che l’italo-brasiliano proprio con Spalletti ha vissuto il suo periodo migliore. Ha un ingaggio superiore ai 4 milioni netti al Chelsea, ma anche il contratto in scadenza fra un anno. Dunque aspettando le ultime fasi di mercato, ecco che il Napoli potrebbe provare una operazione come quella fatta con Bakayoko nella scorsa estate, spalmando l’ingaggio".