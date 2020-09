Pedullà sicuro: “L’Inter farà un grande colpo”. Obiettivo Kanté. Ed Eriksen…

“L’Inter farà un altro grande colpo”. Intervenuto a Sportitalia Mercato, Alfredo Pedullà ha confermato che il club nerazzurro effettuerà un altro grande acquisto, dopo Kolarov e l’imminente arrivo di Vidal, per il quale è questione di giorni.

Secondo l’esperto di mercato, l’obiettivo è sempre N’Golo Kanté, non semplice da prendere ma nemmeno impossibile, a maggior ragione qualora dovessero concretizzarsi cessioni di giocatori come Gagliardini, Vecino e Brozovic. Pedullà, poi, non esclude la partenza di Eriksen, che potrebbe rientrare anche in operazioni di scambio o comunque portare liquidità per arrivare al sogno di Conte. E potrebbe diventare importante la figura di Pastorello, agente di Conte e potenziale intermediario dell’affare Kanté-Inter.