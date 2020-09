Conte studia un’Inter che esalti Eriksen: ha indicato un nome per la svolta di Christian

A meno di clamorose offerte, Christian Eriksen sarà uno dei simboli dell‘Inter che andrà all’assalto dello scudetto. Fin dal suo arrivo a gennaio, il centrocampista danese ha faticato a trovare continuità nello scacchiere di Antonio Conte, che però non ha intenzione di mollare. Anzi, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, starebbe studiando un’Inter di corsa e qualità, schierata con un 3-4-1-2 capace di esaltare le qualità dell’ex Tottenham.

Per farlo, però, avrà bisogno di quel N’Golo Kanté che, come dimostrato da Francia-Svezia dei giorni scorsi, è capace di cambiare il volto di una squadra e coprire al meglio una fase offensiva di talento e piedi buoni:

“Il bello, per gli interisti, è che lo ha fatto (grande prestazione in Francia-Svezia, ndr) in una Francia schierata col 3-4-1-2, in cui N’Golo faceva coppia con Rabiot (non il partner più “intenso” su piazza), proteggendo la difesa e rendendo possibile un attacco con Griezmann dietro a Mbappé e Giroud. Uno scenario che rende possibile ragionare anche su positivi effetti che l’innesto può avere sull’impiego di Eriksen nel 3-4-1-2″, si legge.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)