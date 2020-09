Pedullà – Inter, Kanté difficile ma non impossibile: gli aggiornamenti. Brozovic ed Eriksen…

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la trattativa dell’Inter per Kanté resta difficile ma non impossibile da realizzare: il centrocampista francese non è giudicato incedibile dal Chelsea nonostante le smentite di rito e se arrivasse una proposta di 50 milioni di euro, gli inglesi potrebbero cederlo. L’Inter però deve attivarsi sul fronte cessioni, con Brozovic, Eriksen, Perisic, Vecino e Gagliardini non intoccabili in casa Inter. I nerazzurri, poi, restano in attesa di Vidal che ormai è in arrivo anche se, al momento, le visite non sono previste per domani.