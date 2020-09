Nell’elenco dei titolari per il debutto del Chelsea contro il Brighton (calcio d’inizio ore 21.15) c’è anche N’Golo Kanté. Il centrocampista francese parte dunque dall’inizio anche se non sarà più capitano, visto che la fascia sarà sul braccio di Jorginho. Tra i titolari anche Marcos Alonso, nome accostato all’Inter così come quello di Kanté, uno degli obiettivi dei nerazzurri mentre Emerson Palmieri non è nemmeno in panchina.