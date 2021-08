Pedullà su Pjanic: “Aspetta la Juventus. Opzione Inter? Ad oggi solo suggestione”

Secondo Alfredo Pedullà, Miralem Pjanic all'Inter resta solamente una suggestione di mercato: il bosniaco preferisce la Juve

"Miralem Pjanic aspetta con calma che arrivi il suo momento. Il filo diretto con Massimiliano Allegri ha portato a questo tipo di orientamento: il centrocampista bosniaco aspetta la Juve". Apre così l'articolo di Alfredo Pedullà in merito al futuro di Pjanic. Il centrocampista bosniaco è in uscita dal Barcellona ma aspetta la Juve per poter tornare a Torino.