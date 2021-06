Dalla Germania – Perisic via dall’Inter? Finora nessun contatto con club di Bundesliga

Secondo quanto scrive un giornalista di Sport1 per il croato non sono arrivate al momento offerte dal campionato tedesco

Nessun offerta dalla Bundesliga dove ha giocato e ha vinto prima di tornare all'Inter. Secondo quanto scrivono dalla Germania, per Perisic non sono arrivate offerte dal campionato tedesco. Il suo entourage non ha avuto contatti con squadre che militano in quel campionato. E neanche il Bayern ha contattato il croato per un eventuale ritorno.

Questo è quanto ha scritto il giornalista del quotidiano tedesco Sport1 Florian Plettegerb. Il giocatore dell'Inter ha giocato anche in club come il Borussia e il Dortmund prima di approdare in Italia dove sono convinti che alla fine il club nerazzurro non rinnoverà il suo contratto e lui quindi partirà. Secondo quanto arriva da Sport1 non per giocare in Germania. O almeno finora non ci sono stati contatti tra squadre tedesche e il suo entourage.