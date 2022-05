GdS – Perisic, Inter rassegnata. “Ivan ha deciso di accettare l’offerta della Juventus”

Nelle ultime ore si è parlato con insistenza di un tentativo della Juventus per Perisic. Per La Gazzetta, la trattativa è in fase avanzata

Matteo Pifferi

Nelle ultime ore si è parlato con insistenza di un tentativo della Juventus per Perisic. Il croato ha un contratto in scadenza a giugno, l'Inter spera di riuscire a rinnovarlo ma i bianconeri mettono sul piatto una proposta economicamente più vantaggiosa. "La pratica in fase più avanzata è quella con Ivan Perisic, ormai deciso ad accettare l’offerta bianconera di un biennale da 6 milioni netti a stagione. Anche a Cagliari è stato tra i migliori in campo, dimostrando di voler chiudere la sua esperienza in nerazzurro all’insegna della massima professionalità. È vero che i suoi agenti Jurcevic e Ljubicic hanno dato appuntamento a Marotta ed Ausilio a fine campionato, ma ormai questo summit arriva fuori tempo massimo. In viale della Liberazione ormai si sono rassegnati all’idea che Ivan cambierà sponda", conferma La Gazzetta dello Sport.