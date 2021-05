Mercato Inter, primo acquisto dall’estero? “La permanenza di Conte può aprire la trattativa”

L'accordo tra Suning e Oaktree e la probabile permanenza di Conte e Marotta potrebbe finalmente dare inizio al mercato dell'Inter

L'accordo tra Suning e Oaktree Capital Managment e la probabile permanenza di Antonio Conte e Beppe Marotta potrebbe finalmente dare inizio al mercato dell'Inter . Sarà una sessione autofinanziata, quella che porteranno avanti i nerazzurri, ma non è affatto escluso che si possano comunque chiudere buoni affari. Uno di questi potrebbe essere il Papu Gomez, volato a Siviglia a gennaio dopo la rottura con l'Atalanta ma con l'Italia sempre in testa. Scrive calciomercato.com:

"Un richiamo che persiste anche oggi e che è alla base dei rumors che non si sono spenti sull'Inter, che già a gennaio si interessò alla sua situazione, ma non ebbe la forza economica di chiudere il colpo con l'Atalanta per le ben note vicende societarie. La permanenza di Conte all'Inter potrebbe riaprire il canale di trattativa con gli agenti del fantasista argentino, ma ad oggi la pista più concreta resta quella della permanenza al Siviglia".