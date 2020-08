Cds – Il piano dell’Inter per arrivare a Kanté. Per affondare il colpo basterebbe…

È N’Golo Kanté il primo obiettivo dell’Inter per rinforzare il centrocampo. Il francese non è più il pilastro insostituibile del Chelsea, ma questo non significa che sarà facile trattare con i blues che valutano il giocatore almeno 60 milioni. “Il piano interista è quello di provare per il prestito con diritto o più verosimilmente obbligo di riscatto, con il Chelsea che, però, fa muro. La formula, peraltro, può aiutare nell’immediato, ma non scioglie il nodo fondamentale: occorre avere la copertura per l’operazione attraverso le cessioni“, sottolinea il Corriere dello Sport.

“Basterebbe vendere uno tra Eriksen o Brozovic per poter affondare il colpo su Kantè. Né il danese né il croato sono da considerare esuberi, ma allo stesso modo non sono nemmeno ritenuti imprescindibili ed hanno una valutazione simile: 50 milioni di euro“.

(Corriere dello Sport)