Inter, Kantè ha convinto tutti: assalto al francese del Chelsea. E con Vidal la mediana perfetta

Per rinforzare l’Inter Conte vuole inserire qualità. Nel suo centrocampo servono corsa e idee, per questo vuole innesti che abbiano esperienza, ma che siano anche adatti alla sua idea di calcio. L’obiettivo numero uno è Kanté del Chelsea che, insieme a Vidal, sistemerebbe la mediana nerazzurra.

KANTÉ – “Riuscire a costruire il centrocampo dei sogni è una missione difficile ma non impossibile. Kanté piace a tutti in società: da Marotta ad Ausilio, passando per il presidente Zhang. Tra società e allenatore si ragione in perfetta sintonia, ma con tempistiche diverse. Potesse decidere lui, Conte vorrebbe Kanté e Vidal subito. Ma ogni cosa ha il suo tempo e soprattutto per Kanté bisognerà avere pazienza. Prima va trovata la liquidità per potersi sedere al tavolo della trattativa col Chelsea ed è per questo che oggi l’imperativo è «prima vendere». La rivoluzione in mediana infatti dovrà essere finanziata da una o più cessioni, inclusa quella di un big tra Brozovic e Skriniar. Solo sacrificando un pezzo pregiato si potrà pensare di portare Kanté a Milano. Brozo e Skriniar valgono intorno ai 50 milioni: più o meno quello che il Chelsea pretende per lasciar partire il centrocampista campione del mondo. E 50 sono anche i milioni della clausola rescissoria di Thomas dell’Atletico, altro mediano che raccoglie consensi unanimi nell’ambiente nerazzurro e prima alternativa a Kanté. Che però resta la priorità”, spiega La Gazzetta dello Sport.

VIDAL – “Ma intanto l’Inter punta a stringere per Arturo Vidal. Un lungo corteggiamento che sembra pronto a trasformarsi in matrimonio. Vidal sta trattando la risoluzione con il Barça, poi sarà libero di firmare per l’Inter e riabbracciare Conte, il suo mentore”, aggiunge il quotidiano