Sky – Inter, il Benevento vuole chiudere Pinamonti: via in prestito, ecco la cifra del riscatto

Dalla sua eventuale uscita (e da quella di Eriksen) potrebbe dipendere gran parte del mercato in entrata dell’Inter. Andrea Pinamonti potrebbe presto lasciare i nerazzurri.

Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il Benevento (come ha confermato ai nostri microfoni il ds Foggia) starebbe premendo forte per assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante, non ancora considerato pronto ad altissimi livelli da Antonio Conte.

Il club campano, in ottimi rapporti sia con i nerazzurri che con Mino Raiola, agente del calciatore, conta di chiudere con l’Inter nei prossimi giorni. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, eventualmente fissato tra i 14 e i 15 milioni di euro.

(Fonte: Sky Sport)