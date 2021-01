ESCLUSIVA DS Benevento: “Pinamonti ci piace. Al momento con l’Inter…”

Il futuro di Andrea Pinamonti rimane ancora da stabilire. È una priorità per l’Inter, da risolvere prima di poter concludere l’arrivo di un attaccante più funzionale al progetto di Antonio Conte.

Il Benevento è sulle tracce dell’attaccante, che potrebbe arrivare in prestito alla corte di Filippo Inzaghi. Ne abbiamo parlato con Pasquale Foggia, direttore sportivo del club campano, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it: “Confermo che Pinamonti è un giocatore che ci piace, anche se al momento la trattativa non è in fase avanzata. Per ora non abbiamo in programma incontri con l’Inter”.