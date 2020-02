Inter, pole per Chong a zero: fatti passi importanti. Il club ha un’idea e un dubbio

Christian Eriksen è arrivato a gennaio, ma l’Inter lo aveva appuntato per giugno a zero. E lo stesso ha fatto con Tahith Chong, talento classe ’99 del Manchester United che a giugno sarà svincolato. E, come scrive Tuttosport, i nerazzurri sono in pole per prenderlo: “L’Inter, infatti, sul mercato continua a seguire con grande attenzione il futuro di

Tahith Chong

, fantasioso esterno d’attacco classe ’99 che la scorsa estate, nell’amichevole del 20 luglio disputata a Singapore dai nerazzurri contro i Red Devils, impressionò moltissimo la dirigenza nerazzurra nei 30 minuti che gli concesse

Solskjaer