In attesa di definire l’ingaggio di Victor Moses, l’Inter prosegue le trattative su altri fronti: secondo quanto raccolto da Fcinter1908, è appena terminato l’incontro con l’agente di Tahith Chong, talentuoso centrocampista olandese classe ’99, in scadenza di contratto a giugno con il Manchester United. Le parti si sono salutate dopo un confronto durato circa un’ora: si cerca l’intesa in vista di giugno.