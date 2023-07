Sta emergendo un’idea suggestiva per la porta: “Lui è stuzzicato dall’idea di venire all’Inter”

"Altra novità delle ultime ore, lo spagnolo è il nome tirato in ballo dai tabloid inglesi. Forse più per logica, perché De Gea è stato di fatto scaricato dal Manchester a vantaggio di Onana. Forse anche per il presunto desiderio del giocatore, a quanto pare stuzzicato dall’idea di trasferirsi all’Inter. Ma i costi dell’operazione rischiano di non quadrare (...). Se gli oltre 15 milioni a stagione percepiti fino a ieri potrebbero essere replicati solo accettando un trasferimento in Arabia, sembra difficile che l’ex portiere della nazionale spagnola accetti un ingaggio inferiore ai cinque milioni, cifra considerata eccessiva in viale della Liberazione".