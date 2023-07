L’Inter parte per il Giappone: si accelera per Sommer. Attacco, il primo obiettivo è Balogun

"Resta poi aperta la questione del centravanti. Per Morata, profilo gradito all’allenatore, sono ancora in corso valutazioni. L’Atletico Madrid continua a chiedere almeno 20 milioni, e anche la Roma è in corsa per lo spagnolo. Il giocatore su cui l’Inter sta puntando con più determinazione è lo statunitense Balogun dell’Arsenal, che viene da un’ottima stagione in prestito al Reims. Esclusa, al momento, la possibilità che a Milano possa tornare Lukaku, che si sta allenando col Chelsea e che aspetta la chiamata della Juventus".