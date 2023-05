Inter, arriva il progetto salva intoccabili: con queste tre cessioni pesanti in cassa 100mln

L'Inter ha deciso di togliere dal mercato Lautaro Martinez al presentarsi dei primi corteggiamenti dei grandi club. L'obiettivo di fare cassa però resta, in un momento così difficile. Ecco perché, per trattenere il Toro e gli altri intoccabili, i nerazzurri hanno stilato un piano salva incedibili.

"Premier respinta, Lautaro non si tocca. Perché, anche nel caso malaugurato che l’Inter non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League, la società ha in testa altri nomi per immaginare un mercato in uscita. E sono nomi che fanno...100. Cento milioni di euro: è quanto ragionevolmente la società nerazzurra crede di poter incassare se decidesse di cedere nella stessa sessione tre titolari, leggi Onana, Dumfries e Brozovic".