Psv, Elfrink: “Dumfries-Inter? Ad oggi non è possibile. Parte per questa cifra”

Le parole dell'osservatore del Psv su Dumfries: "Gli sarà permesso di partire per qualcosa tra i quindici e i venti milioni"

E' Denzel Dumfries il sogno di mercato dell'Inter per quanto riguarda la fascia destra. Il terzino del Psv Eindhoven è infatti in uscita dal club olandese, ma è necessaria una cifra consistente per portarlo via. Interpellato dalla trasmissione 'De Oranjezomer', Rik Elfrink, osservatore del Psv, ha parlato così dell'interesse dei nerazzurri per il calciatore: "Lo volevano da tempo, ma non è possibile per i motivi che sappiano. Tra il giocatore e il Psv non c'è disaccordo. Lui non partecipa alle partite per il momento, quindi il Psv sta rischiando. Gli sarà permesso di partire per qualcosa tra i quindici e i venti milioni".