GdS – Inter, Dumfries è oggi una pista impraticabile: ecco il motivo

Matteo Pifferi

Se da Cagliari ed Arsenal arrivano segnali incoraggianti e positivi per Nandez e Bellerin, non si può dire altrettanto per Denzel Dufrmies. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la distanza con i sardi per il jolly uruguayano è di 2 mln (5 di richiesta, 3 di offerta) mentre i Gunners hanno aperto al prestito con diritto di riscatto, anche se è ancora da definire l'entità. "Il vero sogno nascosto di Inzaghi e dei dirigenti interisti, ovvero Dumfries del Psv, è oggi una pista impraticabile: la società olandese vuole una cessione a titolo definitivo", commenta infatti la Rosea.