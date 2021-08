Mbappé, se il Real non alza l’offerta rimarrà al Psg. Club francese disposto a…

Giornata chiave per il futuro dell'attaccante, le possibilità che lasci il Psg sono praticamente nulle

Kylian Mbappé resterà al PSG se non cambierà nulla in queste ultime ore di mercato e tutto fa pensare che l'attaccante rimarrà almeno un'altra stagione a Parigi. Il Real Madrid non ha nessuna intenzione di alzare l'offerta di 170 milioni più 10 di bonus e, a queste condizioni, il Psg non cederà Mbappé.