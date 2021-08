Inter contro Mbappé in Champions, Marca: “È fatta col Real per 170 mln + 10 di bonus”

Kylian Mbappè, secondo quanto riportato da Marca, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Real Madrid.

Dalla Spagna non arriva una buona notizia per l'Inter. Kylian Mbappè, secondo quanto riportato da Marca, è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Real Madrid. La trattativa è in dirittura d'arrivo tanto che il PSG dovrebbe accettare la proposta di 170 mln di euro più 10 di bonus del club spagnolo, inserito nel girone dell'Inter in Champions League. Stando a Marca, l'annuncio di Mbappé potrebbe già arrivare domani.