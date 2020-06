In Spagna – Lautaro, rapporti Inter-Barça peggiorati. “A tal punto che è possibile…”

Il Barcellona vorrebbe uno sconto sui 111 milioni di euro della clausola rescissoria. L’Inter, invece, almeno per il momento si è dimostrata irremovibile. La trattativa per Lautaro Martinez, dunque, al momento è in stand-by. Uno stallo che non avrebbe contribuito a rasserenare, secondo quanto riportato in Spagna da donbalon.com, i rapporti fra le due società.

La testata, infatti, parla di relazioni peggiorate. Una tensione crescente, tanto che non è impossibile pensare che si possa arrivare ai livelli del ‘conflitto istituzionale’ tra Barcellona e Paris Saint-Germain, scoppiato quando il club parigino pagò nell’estate del 2017 la clausola rescissoria presente nel contratto di Neymar, pari a 222 milioni di euro. Un atto che spinse i blaugrana addirittura a chiedere chiarimenti alla FIFA.

(Fonte: donbalon.com)