MD – Lautaro, no al rinnovo con l’Inter: rifiutate altre due big. Accordo totale col Barça

In Spagna continuano a spingere per il trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona e, al contempo, non perdono occasione per sottolineare come la volontà dell’attaccante argentino sia di trasferirsi dall’Inter al Camp Nou. Mundo Deportivo rincara la dose, parlando di un accordo totale raggiunto ormai da tempo tra il numero 10 nerazzurro e il club blaugrana sulla base di un contratto quinquennale.

Secondo la testata catalana, infatti, Lautaro Martinez avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo offerta dall’Inter, data la sua volontà di trasferirsi a Barcellona. Ma il Toro avrebbe detto no anche a Real Madrid e Manchester City, che nelle scorse settimane avrebbero tentato un approccio con i suoi agenti. Come sottolineato nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport, Lautaro ha stipulato una sorta di patto con Antonio Conte: il massimo fino alla fine della stagione. Poi l’addio. E una nuova avventura in blaugrana.

(Fonte: Mundo Deportivo)