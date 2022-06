Repubblica – Pinamonti ha scelto l’Atalanta: la valutazione dell’Inter e il nodo ingaggio

Secondo quanto riportato da Repubblica, Andrea Pinamonti ha scelto l'Atalanta. L'Inter, però, non intende fare sconti

Secondo quanto riportato da Repubblica, Andrea Pinamontiha scelto l'Atalanta. L'attaccante classe 1999, reduce dall'ottima annata ad Empoli, è seguito anche da Monza e Torino. C'è da trovare, però, un'intesa tra Atalanta e Inter. "I due club si sono parlati, un accordo non è stato ancora trovato: i nerazzurri di Milano chiedono 20-22 milioni di euro e in più c'è il problema ingaggio. Il tetto dell'Atalanta non supera i due milioni di euro e Pinamonti dovrebbe abbassare di tanto le sue pretese economiche", spiega Repubblica che esclude l'opzione Fiorentina, concentrata su Jovic.