Libero – Inter, la Salernitana lavora su Pirola. Il Monza aspetta Sensi e Pinamonti

Così il quotidiano Libero riassume le ultime sulle trattative in casa Inter. Il club nerazzurro, in questa fase, lavora sulle cessioni e dalla cessione dell'attaccante, che nell'ultima stagione è stato in prestito all'Empoli, ci si aspetta almeno 15-20 mln. Il giocatore ha suscitato l'interesse di diversi club, non solo in Italia. Si era parlato di lui anche in chiave Fiorentina, ma l'offerta non si è concretizzata. Ora l'Atalanta sembra essere avanti nella corsa al giocatore. Con il Monza alla finestra.