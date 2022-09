Il Giornale – Retroscena Skriniar: Zhang lo avrebbe venduto a 50mln, a convincerlo furono…

Il Giornale oggi in edicola racconta un retroscena sulla permanenza all'Inter di Milan Skriniar. Ecco come andò secondo il quotidiano

Il Giornale oggi in edicola racconta un retroscena sulla permanenza all'Inter di Milan Skriniar. Secondo il quotidiano, il presidente Steven Zhang avrebbe accettato l'offerta del Paris Saint-Germain, di poco superiore ai 50 milioni di euro. Ecco come andò:

"Rischia di costare molto caro l’azzardo giocato in estate col contratto di Skriniar: se il giocatore non rinnova, l’Inter dovrà necessariamente venderlo a gennaio, alla metà di quanto il PSG offriva in estate, forse meno. Zhang avrebbe accettato l’offerta di 50milioni dei francesi, Marotta (e Inzaghi) l’hanno convinto a tenere duro, ché sarebbe arrivata un’offerta più alta. Sappiamo come andata. Diverso il discorso, se Skriniar accettasse l’offerta dell’Inter, ma al momento non ci sono segnali in tal senso".