Biasin: “Skriniar, rischio di addio a zero reale. In estate senza di lui il piano era questo”

"Skriniar? L'Inter, nel momento in cui ha deciso di non venderlo in estate, al contempo ha deciso di tenerselo quest'anno, rischiando anche di perderlo a zero. O lo vendevi in estate, cercando un'alternativa, o vai avanti. Dubito fortemente che si decida di cederlo a metà stagione, l'anno è appena iniziato e secondo me il pensiero di Skriniar ora non è andarsene a stagione in corso. A lui si chiede di fare quello che ha sempre fatto, ovvero il grande professionista nella speranza di vincere qualcosa. La partenza a zero è possibile, ma sarebbe positivo lasciarsi magari con una vittoria. L'Inter aveva due piani in estate per la difesa: vendere Skriniar e sostituirlo con Bremer e Milenkovic o tenere Skriniar anche a costo di perderlo a zero".