Il retroscena: “Perché Zhang faceva muro per Acerbi e come ha cambiato idea”

Alla fine Steven Zhang ha dato il via libera per Francesco Acerbi all’Inter. Come svela La Stampa oggi, “aveva fatto muro tre giorni fa per ragioni economiche, poco convinto di questo investimento su un giocatore di 34 anni. Ma ha cambiato idea di fronte agli argomenti di Inzaghi sull’indispensabilità di un altro centrale in rosa”, si legge oggi sul quotidiano. Ecco dunque spiegato l’arrivo del centrale ex Lazio in nerazzurro.