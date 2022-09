Acerbi all’Inter, premiato il pressing di Inzaghi: ecco come ha convinto Zhang

La questione è stata trascinata fino all'ultimo giorno di mercato, ma alla fine Simone Inzaghi è stato accontentato: Francesco Acerbi è un nuovo calciatore dell'Inter. L'ormai ex difensore della Lazio arriva in prestito con diritto di riscatto, e andrà a completare il reparto arretrato nerazzurro riempiendo la casella lasciata vuota da Ranocchia. Gran parte del merito di questa operazione, come scrive La Gazzetta dello Sport, va al tecnico interista e alla sua opera di convincimento sul presidente Zhang: "Se intorno all’ora di pranzo ieri è arrivato l'ok presidenziale per il quarto atteso centrale, Francesco Acerbi, molto si deve al pressing del tecnico, spalleggiato sempre dai dirigenti, tutti ben coscienti del rischio di un grave buco nella rosa nerazzurra".