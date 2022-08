GdS – Inter, a breve il rinnovo di Skriniar fino al 2027: fiducia altissima

C'è grande fiducia in casa Inter per il rinnovo di Milan Skriniar. Nonostante l'insistenza del PSG, le sensazioni sono positive

C'è grande fiducia in casa Inter per il rinnovo di Milan Skriniar. Nonostante l'insistenza del PSG, tornato anche ieri alla carica, i nerazzurri hanno sensazioni positive sulla firma del difensore. Lo svela oggi La Gazzetta dello Sport: "La società è pronta a far firmare a breve il rinnovo di contratto a Skriniar, fino al 2027: non passerà molto tempo, i colloqui sono già iniziati, presto si entrerà nel vivo. La fiducia è altissima, nonostante la scadenza dica 2023”, si legge.