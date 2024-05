Romano: “So che Gudmundsson vorrebbe restare al 100% in Italia”

In collegamento sul canale Twitch di SOS Fanta, l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato anche di Albert Gudmundsson

In collegamento sul canale Twitch di SOS Fanta, l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato anche di Albert Gudmundsson. “So che Gudmundsson vorrebbe restare al 100% in Italia”, ha svelato. Diversi i rumors sulla Premier League nei mesi scorsi, ma il giocatore islandese preferirebbe rimanere in Serie A dopo la super stagione con la maglia del Genoa.