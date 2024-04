Gianluca Scamacca è stato il grande protagonista della vittoria dell'Atalanta settimana scorsa contro il Liverpool in Europa League. Come riferito dall'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, Scamacca è stato acquistato dal West Ham per 25 milioni di euro la scorsa estate e nell'accordo trovato dal direttore sportivi Tony D'Amico con il West Ham non sono previsti dei bonus. La cifra rimane quindi quella, non può aumentare. Sulle tracce della punta, la scorsa estate c'era anche l'Inter.