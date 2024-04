Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a margine del premio Bearzot ricevuto da Simone Inzaghi: "La scelta di Inzaghi è collettiva, ovviamente le società sono composte da professionisti e insieme abbiamo fatto questa scelta. In lui trovavamo le qualità professionali e umane, che spesso sono più importanti di quelle professionali. Abbiamo fatto questa scelta con grande tranquillità, aveva fatto bene con la Lazio. La scelta di rinnovare con lui sarà fisiologica, ha dimostrato con i fatti di saper far bene ed è il profilo ideale per il presente e per il futuro dell'Inter".