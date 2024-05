In collegamento sul canale Twitch di SOS Fanta, Fabrizio Romano ha parlato anche del futuro di Joshua Zirkzee , accostato anche all’Inter. “È la priorità del Milan per il ruolo di attaccante, ma ci sono cose da risolvere. C’è sì la clausola che può essere pagata, ma poi ci sono l’ingaggio e le commissioni da sistemare nel caso lato giocatore.

Per il Milan comunque Zirkzee resta la priorità per l’attacco, lo ritengono fantastico per presente e futuro. E continuano anche le chiamate della Juve, anche nelle ultime settimane. Non siamo vicini alla fase finale comunque”.