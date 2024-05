Romano – Milan, proseguono i contatti per Zirkzee: il valore della clausola

Joshua Zirkzee è nel mirino anche del Milan per rinforzare l’attacco. Nelle scorse settimane è stato accostato anche all’Inter, ma sono i rossoneri ad avere contatti costanti per il giocatore, fa sapere Fabrizio Romano. La clausola rescissoria è di 40 milioni di euro, valida per tutti i club e non solo per il Bayern Monaco. Sono diversi comunque i club che osservano da vicino la situazione di Zirkzee.