Romano: “Ronaldo, 15 mln certi alla Juve ma in cinque rate. E i bonus…”

Il portoghese è passato allo United e la sua cessione vale 23 mln in totale: 15 la parte fissa ma verrà pagata in cinque esercizi

In comode rate. 15 mln la cifra che la Juventus incasserà per la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Lui si gode la sua nuova (vecchia) città e sui social rifila battutine a chi parlava di Inghilterra e maltempo. "Chi lo dice che a Manchester non c'è il sole?", si è chiesto su Instagram mentre posava con compagna e figli su un prato verde infinito.

Per il suo addio i bianconeri avranno 15 mln dal club inglese, ma la modalità di pagamento suscita qualche perplessità tra i tifosi. Fabrizio Romano ha spiegato sui social come lo United verserà nelle casse bianconere le cifre per CR7. "Il Manchester United pagherà 15 milioni garantiti alla Juventus per l'acquisto di Cristiano Ronaldo ma in cinque anni: 3 milioni all'anno fino al 2026, in cinque rate differenti. Nella cifra sono inclusi anche 8 mln di bonus aggiuntivi. 5 mln facili da raggiungere potenzialmente, 3 mln più difficili da raggiungere".