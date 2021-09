Lukaku e il confronto con Ronaldo: “Non mi paragonerei mai a lui. I numeri…”

Il belga ha risposto a chi ha cercato di mettere in risalto i suoi gol rispetto a quelli segnati in carriera da CR7

In Belgio parlano di Lukaku e scrivono che contro l'Estonia ha segnato due gol. In termini di numeri in Nazionale, e vista l'età, potrebbe fare meglio di Ronaldo. Ma l'ex Inter respinge i paragoni con il portoghese.

«Non mi paragonerei mai a lui. Penso che Ronaldo sia tra i primi tre migliori calciatori di sempre. Quello che ha realizzato è eccezionale. Inoltre, confrontare i numeri non ha senso», ha detto alla stampa belga l'attaccante che in estate ha scelto di lasciare Milano per tornare al Chelsea. Scelta simile a quella di Ronaldo che ha deciso di lasciare la Juventus per tornare a giocare in Premier League, al club che lo ha fatto diventare grande, il Manchester United. I due si sfideranno ancora ma nel campionato inglese.