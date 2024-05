Rumors su Bijol per la difesa: la posizione dell’Inter è chiara sul centrale

Nelle scorse settimane, all’Inter è stato accostato anche il nome di Jaka Bijol per la difesa da alcuni quotidiani. Secondo le verifiche di FCIN1908.it, non è un profilo in lista e nemmeno un osservato speciale. Il centrale dell'Udinese non interessa, nel mirino ci sono altri profili per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.