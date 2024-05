Il problema principale quando si parla dei conti dell'Inter è che quasi tutti gli avversari, e purtroppo anche parecchi interisti, sembrano rimasti indietro di 3 anni. Gli avversari per ignoranza, malizia e a volte malafede. Gli interisti per pessimismo cronico/storico. Molti hanno negli occhi la foto del 2020/2021 e ragionano come se niente in questi anni fosse cambiato. Nel 20/21 l'Inter si è trovata veramente in una situazione precaria. Poi grazie alla proprietà (che ebbe gli stessi problemi in Cina) che forse anche con una gran dose di incoscienza ha fatto un finanziamento a tassi altissimi, al management che ha ceduto 2 asset a prezzo (quasi) record e sì, anche grazie ai vari decreti di cui hanno usufruito decine di migliaia di aziende, milioni di persone e anche qualche migliaio di avvocati si è risollevata.