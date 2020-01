Il saluto di Dekic all’Inter: “Quattro anni meravigliosi e pieni di trofei, grazie per avermi…”

Vladan Dekic sarà un nuovo giocatore del Pisa. Come annunciato sul profilo della società toscana: “Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società F.C. Internazionale Milano il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vladan Dekic, portiere classe 1999. Il calciatore è già a disposizione dello staff tecnico“.

Il portiere ha dedicato un post di saluto su Instagram alla società nerazzurra: “Voglio ringraziare l’Inter per questi quattro anni meravigliosi, pieni di trofei e di momenti che porterò con me per tutta la mia vita. Grazie alla società anche per avermi fatto crescere sia come il giocatore che come l’uomo”.