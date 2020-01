Inter, UFFICIALE: colpo in prospettiva, preso in prestito il terzino classe 2002 Tonoli

Colpo di mercato in prospettiva per l’Inter, che ha ufficializzato l’ingaggio del terzino destro classe 2002 Daniel Tonoli, proveniente dalla Virtus Ciserano Bergamo, con cui ha già disputato 17 presenze e realizzato 2 reti in questa prima parte di stagione in Serie D. Dopo la comunicazione del sito della Lega Calcio è arrivata anche la conferma del club bergamasco, che ha salutato così il giovane difensore:

La società Virtus Ciserano Bergamo comunica che il giovane laterale classe 2002 Daniel Tonoli è passato in prestito all’Inter. Il ragazzo, cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bergamo, è già al lavoro con la sua nuova squadra, l’Under 18 nerazzurra in un settore giovanile che vede a capo della Primavera l’ex Virtus Mindo Madonna. Daniel Tonoli è sceso in campo con la maglia Virtus Ciserano Bergamo in 17 partite del girone d’andata della Serie D, realizzando 2 reti nella sua prima stagione in Prima squadra e dopo essere passato direttamente tra i più grandi dall’Under 17. Tutta la società rossoblù è orgogliosa di questo grande traguardo e augura a Daniel le migliori fortune nella sua nuova avventura interista.