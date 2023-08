FCIN1908 – Samardzic, l’entourage cambia le richieste: ora l’Inter vuole riflettere

Circa due ore di incontro, senza trovare la quadra definitiva per Lazar Samardzic all'Inter. Sembrava ci fossero tutti i presupposti per arrivare alla stretta di mano definitiva, quantomeno stando alle sensazioni delle parti in causa prima del summit di questo pomeriggio. Addirittura nessuno escludeva che da un momento all’altro potesse arrivare il giocatore per la firma sul contratto a sancire la chiusura della trattativa.

Così non è stato, perché l’Inter - stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it - si è vista presentare sul tavolo un fascicolo con richieste diverse rispetto a quelle pattuite giorni fa. Il club nerazzurro ha preso atto della posizione dell’entourage e in questo momento si riserva di valutare il da farsi. Ma il tempo ovviamente stringe, per cui tutto dovrebbe definirsi entro il weekend, in un senso o nell’altro. L'operazione Fabbian-Udinese è collegata a quella di Samardzic e il rallentamento tiene in stand-by anche il centrocampista del settore giovanile nerazzurro.