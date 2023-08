Filip Stankovic è un nuovo calciatore della Sampdoria. Il portiere serbo, classe 2002, lascia l'Inter e si trasferisce in blucerchiato con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto (come raccontato qualche giorno fa da Fcinter1908): contratto firmato e depositato, come confermato dalla Lega di Serie B, in attesa dei comunicati ufficiali delle due società.